Клинцевич покинет пост первого зампреда Комитета СФ по обороне

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Член Совета Федерации Франц Клинцевич написал заявление об уходе с поста первого заместителя председателя Комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник в СФ.

По словам собеседника агентства, Клинцевич останется рядовым членом комитета.

При этом освободившийся пост должен занять член Совета Федерации от Карелии генерал-лейтенант ФСБ Александр Ракитин. До сентября 2017 года он руководил Управлением ФСБ по Западному военному округу.

Кандидатуру Ракитина на место первого зампреда комитета предполагается рассмотреть 14 февраля, уточнил источник.

Председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник в отставке Франц Клинцевич представляет в Совете Федерации Смоленскую область. Первым заместителем председателя Комитета СФ по обороне и безопасности он является с 2015 года.