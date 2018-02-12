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Пятидесяти татарстанцам выпал шанс представить Путину IT-идеи развития наставничества

12 февраля 2018, 19:29

Интеллектуальная битва разработчиков состоится в Москве с 13 по 15 февраля во время первого всероссийского форума «Наставник-2018».
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Пятьдесят делегатов от Татарстана на первом всероссийском форуме «Наставник-2018» станут участниками хакатона Mentorhack, с идеями которого, как ожидается, ознакомится Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Университета талантов.

Мероприятие пройдет в Москве с 13 по 15 февраля. Призванное стимулировать развитие профессиональной среды наставничества событие соберет несколько тысяч участников со всей России. Среди них будут наставники работников предприятий, представители HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, федеральный и региональные чиновники, сотрудники некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

От Татарстана на форум отправится команда Университета талантов – финалисты всероссийской «Олимпиады наставников», слушатели курса «Управление продюсированием талантов», лидеры сетевых проектов в городах республики, руководители направлений и координаторы проектов. Другим участникам встречи они расскажут о лучших практиках наставничества, применяемых в городах и районах РТ.

В задачи хакатона Mentorhack, проводимого в дни форума, входит создание IT-решений для развития движения наставничества в стране.


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