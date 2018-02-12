Госсовет: Татарстан сможет реструктуризировать все взятые из бюджета РФ кредиты

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам депутаты рассмотрели законопроект о дополнительных бюджетных соглашениях. Он предусматривает реструктуризацию обязательств Татарстана по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, на общую сумму более 5,7 млрд рублей путем рассрочки уплаты задолженности до 2024 года.

Председатель комитета Леонид Якунин заметил, что это последняя сумма бюджетного кредита, которая была не реструктуризирована. «Получается, что с принятием закона вся сумма средств, заимствованная из федерального бюджета, будет реструктуризирована. Думаю, что это выгодно для республики», – подчеркнул он.

«25 декабря 2017 года с Министерством финансов были заключены необходимые дополнительные соглашения о реструктуризации. В соответствии с условиями реструктуризации долг будет погашаться в течение семи лет», – отметил на заседании заместитель министра финансов РТ Алексей Шишкин.

Докладчик пояснил, что в случае принятия законопроекта в 2018 – 2019 годах республикой ежегодно будет выплачиваться по 286 млн 557 тыс. рублей, по пять процентов реструктурированной задолженности. В 2020 году – 573 млн 114,3 тыс. рублей, или 10 процентов задолженности. В 2021 – 2024 годах – по 1 млрд 146,2 млн рублей, по 20 процентов задолженности.

Плата за рассрочку установлена в размере 0,1 процента годовых и сохранена на ранее определенном уровне, отметил замминистра.