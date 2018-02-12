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Финалист конкурса «Лидеры России»: Мы покупали заводы, решали тесты по блокчейну и пекли блины

12 февраля 2018, 16:36

Марина Сафонова поделилась впечатлениями от завершающего этапа всероссийского конкурса управленцев.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Финалистка конкурса «Лидеры России» Марина Сафонова поделилась впечатлениями от завершающего этапа всероссийского конкурса управленцев.

Всех финалистов наградили грантами в размере 1 млн рублей на оплату образовательной программы.

«Ведущие бизнес-школы предлагают специальные предложения и особые условия. В основном мы обсуждаем MВА-программы или краткосрочные модульные курсы. Сейчас все находится в стадии рассмотрения и сравнения. До принятия решения время еще есть — обучение нужно начать в течение года», — рассказала Марина Сафонова.

Программа финала оказалась очень насыщенной и включала разнообразные упражнения, кейсы и ролевые игры. «Мы покупали заводы, решали демографические проблемы, выбирали проекты для инвестирования, проходили тесты про блокчейн и альтернативную энергию, рисовали картины, пекли блины и делали скворечники», — отметила финалистка.

Кроме того, финалистам нужно было по парам провести урок лидерства для старшеклассников. Марина Сафонова провела занятие вместе с министром экономики и финансов Московской области Михаилом Аном.


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