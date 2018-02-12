Нападающий «Рубина» лидирует в списке популярных футболистов в Instagram’е

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Нападающий «Рубина» Сердар Азмун лидирует в списке популярных в социальной сети Instagram игроков Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На аккаунт иранского «Месси» подписаны 2,2 млн пользователей соцсети. При этом у нападающего «Локомотива» и бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова – всего около 900 тыс. подписчиков.

В основном публикации Азмуна в Instagram’е – это фотографии с близкими, лошадьми и автомобилями.

Сердар Азмун – игрок сборной Ирана по футболу. За казанский футбольный клуб «Рубин» он играет с 2012 года.