В ходе проверок школьных столовых в Елабуге нарушений не найдено

(Елабуга, 12 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня во всех школах Елабуги и Елабужского района РТ, а также в шести детсадах была проведена проверка работы столовых. Об этом сегодня сообщили в Управлении образования.

В школах проверили режим работы и необходимую документацию.

«Все образовательные учреждения работают согласно нормативной документации. Проверили, во всех ли столовых имеются санитарные книжки, вовремя ли проводятся медосмотры работающих, обратили внимание на то, как оставляются суточные пробы. Все продукты со сроками хранения, никакой просрочки ни в одном образовательном учреждении не имеется. Нарушений не выявлено», – прокомментировала итоги проверки заместитель начальника Управления образования Елена Терентьева.