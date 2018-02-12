В Елабуге прошел зональный этап конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

(Елабуга, 12 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге прошел зональный тур республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Мероприятие собрало 28 участников со своими группами поддержки – всего 500 человек из восьми районов республики

Конкурсантам нужно было за семь минут представить свою визитку: рассказать о себе и показать свои таланты. Лучших определи в девяти номинациях. Среди них были «Женщина-мать», «Женщина-лидер», «Моя судьба – моя профессия», «Женщина – пример года» и другие.

Елабужанка Венера Валеева прошла в следующий этап конкурса в номинации «Женщина – культура и духовность». По ее словам, в подобном конкурсе она участвует впервые. Венера работает на предприятии «Елабуга УкупрПласт», помогает незрячим в организации социальных проектов и руководит художественной самодеятельностью у себя на предприятии.

Всего же елабужане стали победителями в пяти номинациях конкурса. К примеру, в номинации «Мужчина года: женский взгляд» победил неизменный ведущий общегородских мероприятия Валерий Зотин.

По словам председателя республиканской общественной организации «Женщины Татарстана», директора музея-заповедника «Казанский Кремль» Зили Валеевой, необходимость проведения таких конкурсов доказана временем. В Татарстане конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» проводится уже более четверти века.

«Каждый раз с удовольствием отмечаем, как много все-таки у нас в республике талантливых, интересных женщин, о которых должны знать все. Этот конкурс задуман как продвижение женщины, которая умеет быть профессионалом своего дела и при этом воспитывает детей, у нее прекрасная семья. Как правило, это женщины, которые везде успевают, иногда на них держатся, помимо собственных семей, огромные коллективы. Многие для нас становятся серьезным открытием», – отметила Зиля Валеева.