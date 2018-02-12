(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). При крушении вертолета в Томской области погибли два пилота, сообщает «Интерфакс».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Томской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, после чего загорелся. На борту вертолета находились шесть человек.

На данный момент пресс-служба ГУ МЧС по Томской области сообщила о гибели двоих членов экипажа разбившегося Ми-8. Остальные находившиеся в вертолете люди отправлены в больницу.

По предварительной информации, около трех часов дня по местному времени была потеряна радиосвязь с воздушным судном. Примерно в это же время сработал аварийный маяк вертолета.

Ми-8 был обнаружен примерно в 80 км от села Александровка Томской области. В момент падения на борту находились шесть человек – три члена экипажа и три пассажира. Вертолет совершал санитарный рейс в город Стрежевой. Он перевозил медиков и пациентку с признаками нарушения психики.