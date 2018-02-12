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Здоровье и среда

В Татарстане вновь зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

12 февраля 2018, 16:14

За минувшую неделю количество заболевших выросло на тысячу человек, а с 29 января по 4 февраля был зарегистрирован рост в 1,5 тысячи человек.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане вновь зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ: с 5 по 12 февраля, количество заболевших выросло на тысячу человек, составив 17 тысяч 562 новых зараженных за неделю, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

На прошлой отчетной неделе также был зафиксирован рост: с 29 января по 4 февраля количество заболевших увеличилось на 1,5 тысячи человек. Однако несмотря на повышение показателей, по словам специалистов надзорного органа, уровень заболеваемости среди населения республики на сегодня ниже эпидемического порога на 16,4 процента.


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