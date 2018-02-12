«Народный инспектор» в Татарстане начал борьбу с любителями парковаться вторым рядом

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Сообщать об автомобилистах, любящих парковаться во втором ряду, жители Татарстана могут напрямую в ГИБДД при помощи смартфонов. Новая категория появилась в обновленной версии мобильного приложения «Народный инспектор», сообщает сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

«Парковка далее первого ряда от края проезжей части является нарушением статьи 12.19 КоАП РФ. Также в "Народном инспекторе" можно сообщить о других нарушениях правил парковки. Это парковке на тротуаре, остановка или стоянка под запрещающим знаком, парковка на зеленой зоне и парковка на местах для инвалидов. Таким образом, число категорий увеличилось до пяти», – пояснила пресс-секретарь Министерства информатизации и связи Татарстана Анна Яковлева.

На видеоматериале, фиксирующем правонарушение, должны быть четко зафиксированы автомобиль нарушителя и его государственный номер, окружающая дорожная обстановка и сам факт нарушения. С рекомендациями по формированию правильной заявки в эту категорию можно ознакомиться в разделе «Обучение» мобильного приложения.

В «Народный инспектор» на рассмотрение принимаются только те видеоматериалы, которые были сняты на территории Татарстана и непосредственно через мобильное приложение, которое автоматически фиксирует местоположение, дату и время видеосъемки. Это обеспечивает полную защиту от подмены файлов. На сегодняшний день мобильное приложение «Народный инспектор» принимает заявки по 18 категориям. За 2017 год через него поступило от татарстанцев более 54 тыс. заявлений о нарушениях Правил дорожного движения.