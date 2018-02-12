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В Татарстане откроется филиал белорусского лифтостроительного завода

12 февраля 2018, 15:53 , Фото: Султан Исхаков

В Татарстане откроется филиал белорусского лифтостроительного завода О создании филиала могилевского завода Президент Татарстана договорился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). В Татарстане появится филиал белорусского лифтостроительного завода ОАО «Могилевлифтмаш». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор ООО «Региональный инженерно-консультационный центр "Инжтехсервис"» Ильдар Насыров.

«Мысль о создании нормального лифтостроительного завода в головах наших татарстанских предпринимателей бродит уже давно. В середине декабря ко мне приехала делегация из Альметьевска и озвучила идею о строительстве. Наш Президент Рустам Нургалиевич Минниханов посетил Республику Беларусь, договорился с г-ном Лукашенко о строительстве филиала Могилевского лифтостроительного завода. Компания "Татнефть" поставила перед одной организацией задачу создать этот завод. И они приезжали ко мне за консультацией, как воплотить эту идею в жизнь», – объяснил директор центра.

Сейчас Казанский лифтостроительный завод, который находится в селе Высокая Гора, занимается в основном производством лифтового оборудования. Республиканское предприятие сотрудничает с ОАО «Могилевлифтмаш».

По словам Насырова, сегодня Татарстану необходим полноценный завод, который будет заниматься производством готовых лифтов, а не закупать их у коллег и собирать.


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