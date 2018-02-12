Специалисты ПФР расскажут татарстанцам о нюансах выплат на второго ребенка

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Обо всех необходимых условиях, документах и нюансах для получения ежемесячной выплаты на второго ребенка из средств материнского капитала татарстанцам расскажут специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан по горячей телефонной линии, анонсирует пресс-служба ведомства.

14 февраля с 09.00 до 18.00 по номеру в Казани: 8(843)279-27-27 всем обратившимся расскажут, как оформить заявление, какие приложить документы, куда обратиться за назначением ежемесячной выплаты. Кроме того, специалисты Пенсионного фонда смогут предварительно рассчитать среднедушевой доход, на основании которого назначается выплата.

Номер 279-27-27 доступен в режиме консультации специалистов Пенсионного фонда также в другие будние дни – с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (с перерывом на обед с 12.00 до 12.45).

