За год в Крыму стало на 45 процентов больше рабочих мест

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Республике Крым зафиксирован рост числа рабочих мест почти на 45 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова.

Бизнес-омбудсмен отметил, что за последние два года зафиксированы позитивные изменения, касающиеся рабочих мест.

«За прошлый год по рабочим местам произошел рост почти на 45 процентов. Это связано с тем, что многие люди выходят из тени, регистрируются в качестве ИП, люди начинают официально получать зарплату, то есть идет детенизация экономики. Кроме того, создаются новые рабочие места», – приводит ТАСС слова Титова.

Есть позитивные показатели по числу высокопроизводительных рабочих мест – их количество также увеличивается, отметил он.

«По нашей методике, мы считаем рабочие места от добавленной стоимости, рост на 38 процентов. Это почти взрывной рост, но он тоже связан, скорее всего, с детенизацией экономики. Все видят, что выручка увеличивается у предприятий, соответственно, растет количество высокопроизводительных рабочих мест», – добавил Титов.

Однако некоторые показатели Крыма недотягивают до российского уровня, заметил он.

«Также видим, что обеспеченность жильем пока ниже, чем в среднем по России: если по России – почти 25 кв. м на человека, в Южном федеральном округе – 23,4 кв. м на человека, то здесь пока 17 кв. м. То есть строить и строить», – заключил Борис Титов.