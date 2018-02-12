Татарстанский дзюдоист взял «серебро» на Кубке Европы

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Воспитанник татарстанской школы дзюдо Владислав Тормаков в составе российской сборной стал серебряным призером в весовой категории до 55 кг на Кубке Европы среди юношей и девушек до 18 лет.

В полуфинальных схватках татарстанец уверенно победил опытных дзюдоистов из Армении и Украины.

Состязания проходили в итальянском городе Фоллонике и завершились в воскресенье, 11 февраля. Всего в них приняли участие 534 спортсмена из 36 стран мира.

Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете с 13 медалями: пятью золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми. Второе место у итальянских борцов, завоевавших четыре золотых медали. Третье у венгров с тремя золотыми наградами.

Впереди у студента Казанского училища олимпийского резерва Тормакова еще три европейских квалификационных турнира, по итогам которых он может получить путевку на первенство Европы.