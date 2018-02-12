Ученые с помощью 3D-сканера создали реальный облик царицы Нефертити

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Британские ученые с помощью 3D-сканера создали облик царицы Нефертити, пишет «Российская газета». Для этого исследователи провели детальное исследование мумии «Молодой леди».
Ведущий египтолог Бристольского университета Эйден Додсон при помощи трехмерного сканирования создал лицо «Молодой леди», а художница Элизабет Дейнис – реалистичный бюст мумии.
Ученые отметили, что сочетание современных технологий, в том числе генетического анализа, доказывает, что мумия «Молодой леди» – это сама царица Нефертити.
Однако некоторые египтологи полагают, что мумия «Молодой леди» – это все же не царица Нефертити. Имя Нефертити переводится как «Красавица пришла», что указывает на ее иностранное происхождение.