Вахитовский суд Казани оставил под стражей Анатолия Ливаду

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Вахитовский районный суд Казани сегодня удовлетворил ходатайство следователей ГСУ МВД по РТ о продлении срока содержания под стражей строителя скандально известных долевых домов, владельца ГК «ФОН» Анатолия Ливады.

Ливаду обвиняют в мошенничестве. Следствие полагает, что он собирал деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство домов. И при этом занимался двойными продажами квартир.

Также владельца ГК «ФОН» подозревают в выводе денег со счетов фирмы. Ливада якобы тратил средства на покупку стройматериалов, которые до стройки так и не доехали. Против него возбуждено пять уголовных дел, объединенных в одно производство.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Ливады до 27 марта.