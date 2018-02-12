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Видео: В Крыму задержали подозреваемого в шпионаже украинца

12 февраля 2018, 15:04 , Фото: кадр из видео

Видео: В Крыму задержали подозреваемого в шпионаже украинца По информации спецслужб, подозреваемый собирал и передавал украинским силовикам данные о деятельности Нацгвардии России и ФСБ.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Симферополе гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже. Ведомство также опубликовало видео задержания, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ФСБ сообщили, что задержанным является Константин Давыденко. По информации спецслужб, он собирал и передавал украинским силовикам данные о деятельности частей и войск Нацгвардии России и в отношении сотрудников ФСБ. Утечка данных за границу могла нанести ущерб безопасности государства.

Задержание Давыденко прокомментировал RT вице-премьер Правительства Крыма Дмитрий Полонский. «Соседнее государство (Украина – прим. Т-и) никак не успокоится, выполняет команды своих хозяев. Самостоятельных решений там уже давно не принимается. Перед президентскими выборами делаются попытки любым способом дестабилизировать ситуацию. К счастью для нас, коллеги слишком переоценивают себя и свои возможности и абсолютно недооценивают возможности наших правоохранительных органов, в частности ФСБ. Подобные попытки будут пресекаться и дальше», – сказал он. 


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