Видео: В Крыму задержали подозреваемого в шпионаже украинца

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Симферополе гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже. Ведомство также опубликовало видео задержания, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ФСБ сообщили, что задержанным является Константин Давыденко. По информации спецслужб, он собирал и передавал украинским силовикам данные о деятельности частей и войск Нацгвардии России и в отношении сотрудников ФСБ. Утечка данных за границу могла нанести ущерб безопасности государства.

Задержание Давыденко прокомментировал RT вице-премьер Правительства Крыма Дмитрий Полонский. «Соседнее государство (Украина – прим. Т-и) никак не успокоится, выполняет команды своих хозяев. Самостоятельных решений там уже давно не принимается. Перед президентскими выборами делаются попытки любым способом дестабилизировать ситуацию. К счастью для нас, коллеги слишком переоценивают себя и свои возможности и абсолютно недооценивают возможности наших правоохранительных органов, в частности ФСБ. Подобные попытки будут пресекаться и дальше», – сказал он.