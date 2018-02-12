Джаз-оркестр Татарстана выпустил новый клип в аранжировке Олега Лундстрема

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Филармонический джаз-оркестр Татарстана выпустил новый клип «Татарская самба» на музыку Александра Ключарева в аранжировке Олега Лундстрема. В клипе задействованы артисты театра танца «Сайдаш». Съемки проходили с декабря 2017 года на сцене и в интерьерах Татарской государственной филармонии, Казанского музыкального училища имени И. В. Аухадеева, ДК «Сайдаш» и железнодорожного вокзала «Казань-1».

Как сообщила пресс-секретарь филармонии Земфира Гильмутдинова, автором сценария и режиссером ролика выступила Марианна Герасимова, в качестве продюсера выступает Лидия Ахметова, а над производством работала компания «МУ» («Молодые-Успешные»).

Клип решено было посвятить Государственному камерному оркестру джазовой музыки Олега Лундстрема.