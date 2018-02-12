Песков назвал беспочвенными обвинения Родченкова в адрес России

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Обвинения бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ныне ставшего информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), в адрес Президента РФ Владимира Путина и властей России в целом беспочвенны и лживы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Родченков в интервью американскому телеканалу CBS заявил об угрозе для его жизни, исходящей от российских властей и лично Путина. Именно этим он объяснил решение изменить свою внешность.

Представитель Кремля, комментируя ситуацию, заметил, что «инсинуации и заявления» человека, который страдает от психологических и, возможно, психических проблем, «вряд ли можно воспринимать серьезно».

«<…> слова, которые им (Родченковым – прим. Т-и) были сказаны в отношении Президента Путина, являются ничем иным, как ложью», – добавил Песков.