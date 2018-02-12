В Богоявленском соборе Казани пройдет служба в честь 145-летия Шаляпина

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 13 февраля, в день 145-летия со дня рождения прославленного оперного певца Федора Шаляпина, в Богоявленском соборе Казани пройдет праздничная служба. Она начнется в 10 часов утра.

Программа чествований великого «казанского баса» в этом году включает также пешеходные экскурсии по «шаляпинским местам», концертную программу и вручение Шаляпинской стипендии.

Именно в Казани прошли детство и юность будущего артиста, самые яркие впечатления Шаляпина были связаны со временем, проведенным в Казани, особенно – с Казанским городским театром. Сразу после богослужения, в 11 часов, около памятника певцу по улице Баумана пройдет торжественный митинг с возложением цветов. От памятника всех участников митинга приглашают на пешеходную экскурсию по местам, связанным с годами юности Шаляпина.

В продолжение программы чествования певца в 14 часов в казанском музее Горького, который уже более 50 лет сохраняет уникальные экспонаты – личные вещи Шаляпина, материалы о его жизни и творчестве, пройдет экскурсия по тематической выставке, посвященной артисту.

Заключительным мероприятием цикла «Приношение Шаляпину» в день рождения артиста станет концертная программа с участием Государственного камерного хора РТ. В рамках концерта состоится вручение Шаляпинской стипендии номинанту 2018 года.