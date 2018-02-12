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Французские компании не могут найти сотрудников среди 3,5 млн безработных

12 февраля 2018, 21:45

Правительство Франции направит 15 млрд евро на переквалификацию кадров и создание курсов повышения квалификации.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Французские компании столкнулись с дефицитом квалифицированных рабочих кадров, сообщает агентство Bloomberg.

По данным французского агентства занятости, из 29 млн трудоспособного населения страны 3,5 млн являются официально безработными. По итогам 2017 года 200 – 330 тыс. вакансий не были закрыты, причем 75 процентов из них – из-за отсутствия квалифицированных кадров.

Правительство Франции намерено вложить около 15 млрд евро в обновление программ переквалификации кадров и создание курсов повышения квалификации.


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