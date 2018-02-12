Французские компании не могут найти сотрудников среди 3,5 млн безработных

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Французские компании столкнулись с дефицитом квалифицированных рабочих кадров, сообщает агентство Bloomberg.

По данным французского агентства занятости, из 29 млн трудоспособного населения страны 3,5 млн являются официально безработными. По итогам 2017 года 200 – 330 тыс. вакансий не были закрыты, причем 75 процентов из них – из-за отсутствия квалифицированных кадров.

Правительство Франции намерено вложить около 15 млрд евро в обновление программ переквалификации кадров и создание курсов повышения квалификации.