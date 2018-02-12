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Культура

Гильдия сценаристов Америки вручила награды победителям своей премии

12 февраля 2018, 15:42

Гильдия сценаристов США проводит вручение премии с 1949 года.

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Гильдия сценаристов Америки определила победителей своей премии, пишет «Газета.Ру».

Кинолента «Прочь» получила премию за лучший оригинальный сценарий, фильм «Зови меня своим именем» удостоился приза за лучший адаптированный сценарий. В номинации «Лучший сценарий документального фильм» победил фильм «Джейн» сценариста Бретта Моргена.

Сериал «Рассказ служанки» удостоен награды сразу в двух категориях — «Драматический сериал» и «Новый сериал». «Вице-президент», по мнению экспертов, стал лучшим комедийным сериалом.

Лучшей анимационной работой признан сериал «Конь БоДжек» сценариста Кейта Перди.

Гильдия сценаристов США проводит вручение премии с 1949 года.


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