В Казани ищут очевидцев сразу двух ДТП с пострадавшими

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Казани ищут очевидцев сразу двух ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Первая авария произошла утром 11 февраля. Троллейбус, двигавшийся по улице Зорге, не успел вовремя затормозить и въехал в остановившийся для высадки пассажиров автобус. В результате столкновения 58-летняя пассажирка автобуса травмировала позвоночник. Оба водителя покинули место ДТП.

Второе происшествие случилось вечером этого же дня. Водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по улице Челюскина. В какой-то момент он решил съехать с основного пути во двор. В этот момент дорогу переходил 54-летний мужчина. Водитель легковушки не успел вовремя среагировать и сбил пешехода. Пострадавший получил серьезный ушиб правой почки и был госпитализирован. «Лада Калина» с места ДТП скрылась.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

