Bloomberg: самый богатый россиянин сможет содержать страну две недели

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Самый богатый россиянин смог бы две недели содержать страну, следует из индекса Робин Гуда, опубликованного агентством Bloomberg.

Издание подсчитало, как долго смогли бы проработать правительства разных государств, если бы расходы бюджета из своего кармана оплачивал богатейший в стране человек.

Состояния российского миллиардера Алексея Мордашова хватило бы на две недели.

Миллиардеры из Китая, Японии и Польши смогли бы побыть Робин Гудами по четыре дня. Состояния олигархов Канады, Великобритании и Германии смогли бы финансировать свои страны не больше недели.

Самый богатый в мире человек — основатель Amazon Джефф Безос смог бы покрывать расходы США в течение пяти дней.

Самым «успешным Робин Гудом» мог бы стать живущий на Кипре норвежец Джон Фредриксен. Он мог бы финансировать Кипр в течение 441 дня.