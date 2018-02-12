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Экономика и финансы

Банк ВТБ развивает сотрудничество с Банком торговли и развития Монголии

12 февраля 2018, 14:58

ВТБ открыл монгольскому банку кредитную линию для финансирования поставок российских нефтепродуктов на рынок Монголии.

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Банк ВТБ открыл кредитую линию Банку торговли и развития Монголии (Trade and Development Bank of Mongolia) со страховым покрытием российского экспортного кредитного агентства АО «ЭКСАР» (входит в группу РЭЦ) на сумму 70 млн долларов сроком до трех лет для финансирования поставок российских нефтепродуктов на монгольский рынок.

«Для ВТБ развитие продуктов экспортного финансирования совместно с агентством ЭКСАР является важным направлением бизнеса, которое обеспечивает продвижение интересов российских экспортеров и служит проверенным механизмом защиты от рисков. Рассчитываем, что наша новая сделка с крупнейшим финансовым институтом Монголии будет способствовать дальнейшему продвижению бизнеса группы ВТБ в этой стране», – отметил Виталий Бузоверя, руководитель кредитного департамента, старший вице-президент банка ВТБ.


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