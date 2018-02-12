Первым интервью к фильму о Чингизе Айтматове стал диалог с Президентом Татарстана

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Первым интервью к документальному фильму о писателе Чингизе Айтматове, съемки которого начались с работы на родине предков прозаика – в Татарстане, стал диалог с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» рассказал режиссер картины «Мир Айтматова. Мир без Айтматова» Бакыт Карагулов.

«Мы сняли эпизоды в Кукморе, на родине матери Чингиза Айтматова Нагимы Хамзиевны, дом, где жил ее отец Хамза, побывали в доме-музее, посмотрели генеалогическое древо, были на кладбище… А также встретились с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который произвел на нас незабываемое впечатление. Этот человек, глубокий, как айсберг, прекрасно знает и понимает культуру, искусство – с просветительской точки зрения это очень значимо для Татарстана. Когда мы брали у него интервью, я поразился тому, что он отвечал на все вопросы как знаток. Говорят, что России повезло – и Татарстану повезло с президентом», – рассказал режиссер документальной ленты, которую снимают к 90-летию Айтматова.

При этом, уточнил Бакыт Карагулов, интервью лидера Татарстана стало первым в череде запланированных встреч-съемок с руководителями Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и России. Однако диалог с Государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым, как изначально планировала съемочная группа, не состоялся.

«Также мы хотели побеседовать о Чингизе Айтматове с патриархом большой политики Минтимером Шариповичем [Шаймиевым]. Но в связи с тем, что он болеет, мы не смогли встретиться. Жаль. Очень хотелось, потому что это последний человек, который видел Айтматова живым», – с сожалением заметил собеседник.

Писатель приехал в Казань в 2008 году. Он хотел побывать на родине матери и так же, как и съемочная группа десять лет спустя, собирался поехать в село Маскара Кукморского района. Но в столице Татарстана Айтматову стало плохо. Его срочно госпитализировали в реанимацию РКБ, а откуда переправили в немецкий Нюрнберг, где он и скончался.

«Я впервые приехал в Татарстан, впервые побывал в Казани и впервые приехал в родовое село Маскара. Это для меня возвращение к истокам. К сожалению, к самим надгробиям мы не смогли подойти, поскольку было много снега из-за сильной метели в Татарстане в последние дни. Фильм снимают два наших известных представителя киноискусства – режиссер Бакыт Карагулов и директор киностудии "Кыргызфильм" Айбек Джангазиев. Предполагается, что съемки, которые начались в Татарстане, продолжатся у нас в Бишкеке. Войдут туда и интервью с лидерами ряда тюркских государств. Какое-то место в кадре я тоже займу, наверное», – сказал сын писателя Аскар Айтматов.

В документально-игровой публицистический фильм, по словам режиссера Бакыта Карагулова, войдут в том числе и так называемые игровые части – зарисовки, где будут проиллюстрированы некоторые события из жизни Айтматова и его семьи. Например, встреча родителей писателя – Нагимы Абдувалиевой и Торекула Айтматова, детство (пять-шесть лет) будущего прозаика, события 1938 года…

«Маленькое киргизское село Шекер, где Нагима Хамзиевна родила сына Чингиза и поставила на ноги других своих детей; станция Маймак, тюрьма и место расстрела Торекула Айтматова… А начали мы с Казани, потому что это знаковое место. Как говорим мы, киргизы: "Бейиш бар, анткени, анын энесинин бутуна турат" ("Находись у ног своей матери, ведь там рай"). И для Чингиза Торекуловича мама была тем человеком, который нес свой крест до конца жизни, вырастив до высокого полета четверых детей. Словом, в Татарстане мы сняли особенно нужные материалы, остальные будем доснимать во время приезда татарской делегации в Киргизию», – пояснил Карагулов.

В Кыргызстане в связи с девяностолетием со дня рождения писателя запланированы Дни культуры Татарстана. РТ представит две театральные постановки по произведениям Айтматова – «Материнское поле» и «Тополек мой в красной косынке». Последнюю съемочная группа посмотрела и сняла для своей документальной ленты во время визита в Атнинский район Татарстана в местном драмтеатре имени Тукая.

«Шикарная постановка, очень нам понравилась. И там мы увидели актрису Гузель Гафарову, которая играла Асель. Она очень похожа на молодую Нагиму Хамзиевну. Я пригласил ее сниматься в нашем фильме, сказав: "Вы играли в спектакле – это легко, а вот чтобы сыграть Нагиму Хамзиевну, ее трагическую судьбу, вам придется попотеть. Но я хочу, чтобы играла татарка – это немаловажно. Ведь мать Айтматова была с европейскими чертами лица, высокой культуры и невероятной души человек», – подчеркнул режиссер картины.

Часовую ленту планируется сдать в сентябре, а праздничные мероприятия в Бишкеке намечены на октябрь. Девяносто лет со дня рождения писателя исполнится 12 декабря. Презентовать картину помимо Кыргызстана создатели намерены в Казани, Москве, а также государствах, где бывал и работал Чингиз Айтматов. Документальный фильм планируется транслировать по телевидению.

«Девяностолетие писателя без татар проводить немыслимо. Будем делать презентацию нашего кино в Казани и к нам пригласим татарстанскую делегацию. Мы очень рады, что Татарстан согласился и откликнулся на наши предложения. Рустам Нургалиевич поддержал нашу совместную работу над фильмом и пообещал создать все условия, так что по финансированию это будет наша совместная картина», – добавил Бакыт Карагулов.

Со своей стороны директор киностудии «Кыргызфильм» Айбек Джангазиев осторожно заметил, что если будет заключен договор о софинансировании картины, то Татарстан наравне с Кыргызстаном сможет выдвинуть ее на Фестиваль мусульманского кино.