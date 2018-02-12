Студенты Казани приняли участие в Зимней школе в Сочи

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Лучшие бакалавры и магистры из Казани принимают участие в Зимней школе Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург), открытие которой состоялось в Сочи сегодня, сообщает пресс-служба УРФУ.
Основная программа Зимней школы продлится 3 дня – до 15 февраля. Образовательная программа познакомит участников с практическими сторонами материаловедения и строительства в рамках всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Ученые и эксперты отраслевых компаний России проведут лекции, тренинги и воркшопы.
Участники школы уже приняли участие в дискуссии «Как построить инженерную карьеру в России?» В списке ожидаемых мероприятий – лекции о современных материалах и технологиях для компонентов электроники и электромобилей, развитие BIM-компетенций молодых специалистов.
Спикеры и участники также обсудят геотехнические особенности строительства олимпийских объектов в Сочи.
Для казанских студентов организованы тренинги, спортивные турниры, интеллектуальный квиз и конкурс видеопроектов «Портрет идеального инженера».