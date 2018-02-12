Renault посвятил хэтчбек героям Marvel

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Французская корпорация Renault подготовила специальную версию хэтчбека Kwid под названием Super Hero Edition, сообщает РБК.

Новая версия миниатюрного хэтчбэка доступна в двух вариантах. Одна из модификаций посвящена Капитану Америке и окрашена в белый, синий и красные цвета. На капоте хэтчбэка изображен щит супергероя.

Вторая модификация создана в честь Железного Человека. Кузов окрашен в цвета костюма Тони Старка — красный и золотой. На задней двери нанесена надпись «Неуязвимой».

Поклонники Marvel могут приобрести новинку Renault в Индии. Пока неизвестно, будет ли машина продаваться в других странах.

Renault Kwid Super Hero Edition мощностью около 70 лошадиных сил имеет 1,0-литровый бензиновый двигатель. Автомобиль оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач. Опционально клиентам доступен «автомат».

Модель Renault Kwid представили весной 2015 года. Недорогой хэтчбек собирается на заводе в индийском штате Тамиланд.