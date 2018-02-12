РИТЭК: ротация кадров

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). РИТЭК (100-процентно дочерняя компания ПАО «ЛУКОЙЛ») в рамках корпоративной программы ротации кадров произвел изменения в руководстве в двух территориально-производственных предприятий.

Директором ТПП «ТатРИТЭКнефть» (добывает нефть в Татарстане и в Удмуртии) назначен Николай Нефедов, который ранее работал заместителем директора, главным геологом этого предприятия. Возглавлявший ТПП «ТатРИТЭКнефть» с 2012 года Мухаметвалей Хуснутдинов переведен на должность директора ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» (ведет производственную деятельность в Самарской и Ульяновской областях). Николай Кузнецов, ранее работавший руководителем этого ТПП, возглавит одно из ключевых направлений производственной деятельности АО «РИТЭК» – Центральный диспетчерский отдел, который базируется в Волгоградской области.

Николай Нефедов родился в 1975 году в Татарской АССР, окончил Казанский государственный университет им В.И.Ульянова по специальности «Геология нефти и газа», работает в нефтегазовой отрасли с 1996 года. Более 10 лет трудовая деятельность Николая Нефедова связана с ТПП «ТатРИТЭКнефть». В 2016 году за большой личный вклад в развитие нефтегазовой отрасли и открытие новых месторождений ему было присвоено почетное звание «Заслуженный геолог Республики Татарстан».

Мухаметвалей Хуснутдинов родился в 1958 году в Татарской АССР, окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М.Губкина по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Является депутатом Госсовета Республики Татарстан и, несмотря на переезд в Самарскую область, будет продолжать выполнять свои обязанности, связанные с депутатской деятельностью в Татарстане.

Николай Кузнецов родился в 1965 году в городе Фролово Волгоградской области, окончил Самарский государственный нефтегазовый университет, работает в нефтегазовой отрасли с 1987 года. В 2016 году был избран депутатом Самарской губернской Думы, планирует и дальше принимать активное участие в работе областного законодательного органа власти.

«Ротация директоров наших территориально-производственных предприятий проводится с целью наиболее рационального применения их опыта как руководителей и специалистов-нефтяников», – сказал вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев.