(Набережные Челны, 12 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах горожане стали охотнее подписываться под коллективными обращениями, сообщила на деловом понедельнике руководитель аппарата мэрии Гульнар Ахметова.

Всего в прошлом году на имя мэра Наиля Магдеева поступило 240 коллективных обращений. Под ними поставил свою подпись 8771 горожанин. В 2016 году таких писем было больше — 267, но подписали их всего 5122 заявителя.

Причем, по уверению чиновницы, в полтора раза увеличилось число благодарственных писем. Хотя в общей массе они занимают небольшой вес — в прошлом году поступило всего 54 письменных «спасибо».

Что же касается тематики обращений, то в первую очередь челнинцев в прошлом году волновали проблемы ЖКХ (их доля составила 33,6 процента от всех обращений), строительства и обманутых дольщиков (16,9 процента), образования и дошкольного воспитания (8,6 процента).