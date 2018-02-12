ВТБ награжден премией «Банк года» в трех номинациях

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). ВТБ победил сразу в трех номинациях ежегодной премии «Банк года», организованной крупнейшим независимым финансовым интернет-порталом «Банки.ру».

Лучшей картой с оптимальными условиями и максимальным функционалом в номинации «Банковская карта года» признана «Мультикарта». Флагманский продукт в линейке кредитных и дебетовых карт ВТБ запустил в июле 2017 года. Клиенты могут подобрать программу лояльности, предусматривающую накопление бонусов в зависимости от типов транзакций: за повседневные покупки, оплату путешествий и др. В настоящее время банк уже выдал более 1,1 млн карт.



Онлайн-заявка на ипотеку от банка ВТБ стала лучшей по итогам 2017 года. Номинация выдана за ипотечный кредит, собравший максимальное количество онлайн-заявок в финансовом супермаркете Banki.ru. Доля выдачи ипотечных кредитов через интернет канал по итогам 2017 года превысила 10 процентов.



Номинацию «VIP-офис», по мнению пользователей портала Finparty.ru, получило отделение Private Banking ВТБ «Гоголевский». Исторический особняк XVIII века является частью большой городской усадьбы князя Петра Васильевича Лопухина. Офис работает с премиальными клиентами с 2015 года.



«Очень приятно стать лучшими сразу в нескольких номинациях. Особенно важно, что наш банк выбрали не только профессионалы, но и самые главные наши арбитры – наши клиенты. Розничная команда банка ВТБ смогла создать по-настоящему востребованные на рынке продукты и сервисы. Поздравляю коллег с заслуженными наградами», отметил Владимир Верхошинский, член правления, заместитель руководителя глобальной бизнес-линии «Розница» банка ВТБ.



«Банк года» – ежегодная профессиональная премия, учрежденная порталом Banki.ru.