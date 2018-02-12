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За год в Казани заменили более ста небезопасных лифтов

12 февраля 2018, 13:53 , Фото: Султан Исхаков

За год в Казани заменили более ста небезопасных лифтов В Татарстане за несколько месяцев после замены или модернизации ввели в эксплуатацию 262 лифта.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). За 2017 год в Казани специалисты заменили 137 несоответствующих требованиям лифтов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Пиминов.

«Под надзором в Приволжском управлении Ростехнадзора находятся 15 тыс. 672 опасных объекта. Это лифты, подъемные платформы для инвалидов и эскалаторы вне метрополитена. В Казани по программе капремонта заменены 137 лифтов. Всего в Казани установлено около 8 тыс. лифтов, примерно 5 тыс. из них приходятся на жилые дома», – отметил спикер.

Пресс-конференция о требованиях технического регламента

С 30 августа по 31 декабря 2017 года в Татарстане в эксплуатацию после замены или модернизации ввели 262 лифта. 


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