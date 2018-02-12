За год в Казани заменили более ста небезопасных лифтов

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). За 2017 год в Казани специалисты заменили 137 несоответствующих требованиям лифтов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Пиминов.

«Под надзором в Приволжском управлении Ростехнадзора находятся 15 тыс. 672 опасных объекта. Это лифты, подъемные платформы для инвалидов и эскалаторы вне метрополитена. В Казани по программе капремонта заменены 137 лифтов. Всего в Казани установлено около 8 тыс. лифтов, примерно 5 тыс. из них приходятся на жилые дома», – отметил спикер.

С 30 августа по 31 декабря 2017 года в Татарстане в эксплуатацию после замены или модернизации ввели 262 лифта.