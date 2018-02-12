В России таможня станет полностью электронной к 2020 году

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Федеральная таможенная служба РФ полностью перейдет на электронный формат деятельности к 2020 году. Об этом рассказал первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов, передает РИА «Новости».

По его словам, российская таможня реализует комплексную программу развития до 2020 года, после чего ФТС станет полностью электронной.

«Мы переходим на центры электронного декларирования, у нас уже сейчас 100-процентное электронное декларирование, внедряются автоматическая регистрация и автоматический выпуск – вообще без участия человека: если риски не сработали, декларация регистрируется и выпускается», – отметил он.

Давыдов пояснил, что «ФТС применяет современные технологии контроля, и к 2020 году таможня станет полностью электронной».