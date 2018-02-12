Погибшая в авиакатастрофе жительница Казани была сотрудницей Gett-такси

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Екатерина Насырова, погибшая при крушении рейса Москва — Орск, работала в Gett-такси. Девушка находилась на борту воздушного судна вместе со своими коллегами — Крискентией Алексеенко и Ольгой Хохловой, сообщила ИА «Татар-информ» коллега девушек.

Мы попытались связаться с руководством Gett-такси. В компании комментировать происходящее в ближайшее время отказались. Разговор продолжать не стали и положили трубку.

Коллеги девушек подтвердили, что погибшие действительно работали в этой компании, но от дальнейшего разговора уклонились. Была ли это рабочая поездка или девушки летели по личным делам — неизвестно. На страницах коллег много соболезнований: «Как же тяжело и больно, как же сложно это принять. Я до сих пор не верю в это. Девчонки, наши... Катя, Оля, Крис. Как же так? Нет слов, чтобы выразить все, что хочется сказать! Вы всегда в наших сердцах! Светлая память!»

В разговоре с корреспондентом агентства своими воспоминаниями о подруге поделилась одноклассница Екатерины Насыровой — Рената:

«Это шок, от которого трудно оправиться. Катя — очень открытый, душевный, „правильный“ во всех смыслах человек с потрясающим, тонким чувством юмора! Скорбим всем нашим классом».

Девушка переехала из Казани в Москву год назад, была счастлива в браке и любила путешествовать.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что отец и мать 31-летней Екатерины Насыровой вылетели в Москву накануне вечером, чтобы сдать анализы, которые помогут идентифицировать погибшую дочь.