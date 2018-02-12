(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Европе ликвидировали банковскую тайну. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси, пишет газета «Известия».

«С банковской тайной покончено в Европе», – подчеркнул чиновник.

По словам Московиси, «если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит обмен информацией». Данные о нем мгновенно поступают в Еврокомиссию.

В 2013 году Еврокомиссия получила мандат на переговоры об обмене банковской информацией с европейскими государствами, которые не входят в Европейский Союз. Среди них были Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино и Швейцария, где скрывались капиталы. С этого года действует соглашение об автоматическом обмене банковской информацией между ЕС и Швейцарией.