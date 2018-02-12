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Экономика и финансы

В Европе ликвидировали банковскую тайну

12 февраля 2018, 15:26

По словам еврокомиссара Пьера Московиси, персональная принадлежность счетов стала открытой информацией.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Европе ликвидировали банковскую тайну. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси, пишет газета «Известия».

«С банковской тайной покончено в Европе», – подчеркнул чиновник.

По словам Московиси, «если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит обмен информацией». Данные о нем мгновенно поступают в Еврокомиссию.

В 2013 году Еврокомиссия получила мандат на переговоры об обмене банковской информацией с европейскими государствами, которые не входят в Европейский Союз. Среди них были Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино и Швейцария, где скрывались капиталы. С этого года действует соглашение об автоматическом обмене банковской информацией между ЕС и Швейцарией.


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