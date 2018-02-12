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Футболист «Спартака» Попов перешел в «Рубин»

12 февраля 2018, 13:30 , Фото: rubin-kazan.ru

Футболист «Спартака» Попов перешел в «Рубин» За казанский клуб болгарский полузащитник будет выступать до конца нынешнего сезона.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). «Спартак» и «Рубин» договорились об аренде футболиста сборной Болгарии Ивелина Попова: полузащитник, права на которого принадлежат москвичам, перешел в казанский клуб на правах аренды. Об этом сообщается пресс-служба «рубиновых».

Арендное соглашение между клубами будет рассчитано до конца сезона 2017/2018.

В Российской премьер-лиге на счету болгарина 144 матча и 25 голов, за сборную своей страны Попов сыграл 66 матчей и забил 14 голов. Три последних года (в 2015-м, 2016-м и 2017-м) полузащитник признавался футболистом года в Болгарии.
 


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