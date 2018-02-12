Футболист «Спартака» Попов перешел в «Рубин»

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). «Спартак» и «Рубин» договорились об аренде футболиста сборной Болгарии Ивелина Попова: полузащитник, права на которого принадлежат москвичам, перешел в казанский клуб на правах аренды. Об этом сообщается пресс-служба «рубиновых».

Арендное соглашение между клубами будет рассчитано до конца сезона 2017/2018.

В Российской премьер-лиге на счету болгарина 144 матча и 25 голов, за сборную своей страны Попов сыграл 66 матчей и забил 14 голов. Три последних года (в 2015-м, 2016-м и 2017-м) полузащитник признавался футболистом года в Болгарии.

