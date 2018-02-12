Для будущих молодоженов Казани состоится акция «С любовью по жизни»

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Акция «С любовью по жизни» ко Дню всех влюбленных состоится в Казани для молодоженов Кировского и Приволжского загсов. Об этом сообщает пресс-служба комплексного центра социального обслуживания детей и молодежи «Доверие».

В Кировском загсе 13 февраля, а в Приволжском – 14-го пройдут ролевые игры на тему «Милые бранятся, только тешатся». Затем будущие молодожены дадут друг другу «Торжественное обещание влюбленных перед свадьбой» и сфотографируются на память.

Также 14 февраля в двух загсах состоится импровизированный старинный обряд помолвки. Мероприятия пройдут в рамках «Школы счастливой семьи».

В настоящее время в клубе «Школа счастливой семьи» состоят более 400 человек. За прошлый год 12 членов клуба нашли своих спутников жизни. За пять лет работы «Школы счастливой семьи» обрели семейное счастье 78 человек.