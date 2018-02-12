Татарстанская авиакомпания откроет новый рейс из Москвы в Советский

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» 25 марта

открывает рейс по новому маршруту Москва – Советский – Москва. Рейсы будут выполняться на 50-местных Bombardier CRJ-200 по средам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Из московского аэропорта «Домодедово» самолет будет вылетать в 9.20, из города Советский Ханты-Мансийского автономного округа – в 14.30. Время в полете составит 2 часа 20 минут. Стоимость авиабилета в одном направлении – от 9 тыс. 90 рублей.

Новый рейс должен стать популярным и востребованным направлением. Авиапассажиры смогут курсировать из Ханты-Мансийского автономного округа в столицу России по личным делам и вопросам бизнеса, отметил гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

Создание транспортной доступности и повышение мобильности населения страны – стратегическая инициатива Президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, «не должно быть таких мест, таких регионов Российской Федерации, откуда граждане не могут улететь и куда не могут прилететь».