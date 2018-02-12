Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Стартапы из Татарстана смогут выйти на рынок Японии

12 февраля 2018, 13:24

АИР РТ организует в казанском ИТ-парке семинар «Татарстан – Япония: сотрудничество в области стартапов».
Технопарки «ИТ-парк» в Казани и Челнах вошли в число самых эффективных в России
Руководитель АИР РТ приняла участие в заседании рабочей группы по проблемам региональных агентств
В Петербурге состоится презентация инвестиционного потенциала Татарстана
В ИТ-парке Казани завершился масштабный проект Demo Day
В Полпредстве Татарстана прошел инвестиционный cеминар

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Татарстанские стартапы получат возможность выйти на рынок Японии или пройти акселерацию на японских технологических площадках, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

В казанском ИТ-парке 16 февраля пройдет семинар «Татарстан – Япония: сотрудничество в области стартапов». Его программа будет включать презентации японских спикеров и питчи резидентов IT-парка на английском языке.

Организаторы мероприятия надеются, что оно поможет наладить двустороннее сотрудничество в области ИТ-стартапов. Оно также должно поспособствовать тому, чтобы российские предприниматели могли работать в Японии, а японские – в России.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter