Стартапы из Татарстана смогут выйти на рынок Японии

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Татарстанские стартапы получат возможность выйти на рынок Японии или пройти акселерацию на японских технологических площадках, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

В казанском ИТ-парке 16 февраля пройдет семинар «Татарстан – Япония: сотрудничество в области стартапов». Его программа будет включать презентации японских спикеров и питчи резидентов IT-парка на английском языке.

Организаторы мероприятия надеются, что оно поможет наладить двустороннее сотрудничество в области ИТ-стартапов. Оно также должно поспособствовать тому, чтобы российские предприниматели могли работать в Японии, а японские – в России.