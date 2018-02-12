ЦИК РТ проведет обучающие семинары для членов избиркомов

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия Татарстана проведет обучающие семинары для членов территориальных и участковых избирательных комиссий в Лениногорском, Бугульминском и Зеленодольском районах республики, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В процессе обучения слушателям расскажут о работе с «мобильными избирателями» и с комплексом обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, членам комиссий напомнят о порядке рассмотрения жалоб и заявлений, характере работы со списком избирателей и протоколами.

Обучение членов избирательных комиссий Бугульминского района пройдет 13 февраля в 10 часов по адресу: Бугульма, ул. Джалиля, д. 31.

В тот же день, но уже в 14 часов, состоится обучение членов избирательных комиссий Лениногорского района. Занятие пройдет по адресу: Лениногорск, ул.50 лет Победы, д. 26.

Обучение членов избирательных комиссий Зеленодольского района будет организовано 16 февраля в 9 часов по адресу: Зеленодольск, ул. Ленина, д. 46.