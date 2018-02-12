В Альметьевске пьяная пенсионерка зарезала супруга

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевске 57-летняя женщина убила ножом мужа, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

Получив информацию об убийстве, группа ОВО отправилась к дому по улице Фахретдина. На месте они установили, что супруги поссорились во время совместного распития спиртного.

В процессе конфликта пенсионерка схватила нож и ударила им в грудь своему 62-летнему гражданскому мужу. Ранение оказалось смертельным.

Задержанную передали полицейским. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».