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Происшествия

В Альметьевске пьяная пенсионерка зарезала супруга

12 февраля 2018, 13:03

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевске 57-летняя женщина убила ножом мужа, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

Получив информацию об убийстве, группа ОВО отправилась к дому по улице Фахретдина. На месте они установили, что супруги поссорились во время совместного распития спиртного.

В процессе конфликта пенсионерка схватила нож и ударила им в грудь своему 62-летнему гражданскому мужу. Ранение оказалось смертельным.

Задержанную передали полицейским. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».


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