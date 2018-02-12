В 2017 году в центре семьи «Казан» поженились пары из Нижневартовска и Магадана

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В 2017 году в Центре семьи «Казан» свой брак зарегистрировали 300 пар из других регионов России. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани заявила начальник Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина.

Центр семьи «Казан» становится все более популярным местом регистрации брака для пар из других регионов России: Башкортостана, Марий Эл, Кировской и Ульяновской областей, Астрахани, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и даже из таких далеких уголков России, как Нижневартовск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сургут и Магадан, сообщила она.

«Приехав однажды на экскурсию в Казань, они видят „Чашу“, ее архитектурные особенности и решают приехать сюда зарегистрировать брак», — объяснила Римма Миннуллина.