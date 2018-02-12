Минобрнауки РТ: Учащиеся арской школы находятся на карантине, им рассылают домашнее задание

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Учащиеся школы села Казанбаш Арского района Татарстана находятся на карантине, им рассылается домашнее задание. Говорить о том, что тот или иной поставщик представил в школу некачественный продукт, пока рано. Об этом заявила сегодня в беседе с журналистами замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в одной из школ села Казанбаш Арского района произошло массовое отравление детей.

В Республиканской клинической инфекционной больнице на данный момент находятся 30 ребят и один взрослый. По словам министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, состояние 22 детей оценивается как «ближе к удовлетворительному».

«Ситуация нестандартная, она повергла нас в ужас, потому что это касается жизни и здоровья детей. На данный момент пострадавшие дети находятся в больнице. В арской школе сейчас объявлен карантин, устанавливаются причины случившегося. Там работают специалисты Минздрава, Роспотребнадзора. По сообщению главного педиатра Арска, основная причина рассматривается как вирусная инфекция. Но это не официальное подтверждение, а одна из версий», – прокомментировала ситуацию Лариса Сулима.

«В настоящее время нет точно установленного факта, что это результат поставленной некачественной продукции. Поэтому говорить о том, что тот или иной поставщик представил некачественный продукт, рано. Когда проведут лабораторные исследования, то будет дано заключение. Сейчас главное – здоровье детей, – добавила она. – Не готова комментировать, что директор в чем-то признался и что это некачественная продукция, дождемся результатов расследования».

По словам замминистра, за последний месяц поступило две жалобы по некачественному питанию в школах Татарстана, но они не касались Арского района. «Исчерпывающие меры были приняты в прошлом году, фактически все первое полугодие 2017 года были выезды в районы, где проверялось качество школьного питания. Мы порядок наводили. Вопросу качества питания всегда уделяли пристальное внимание», – подчеркнула она.

На сегодня 96 процентов школьников охвачены горячим питанием, 48 процентов – двухразовым питанием. Также 46 процентов школьников из многодетных семей получают бесплатное питание и более 60 процентов — из малообеспеченных.

«Согласно статье 37 закона "Об образовании" качество организации питания в школе – за образовательной организацией. Мы регулярно получаем информацию от Роспотребнадзора о том, что выявлена фальсифицированная продукция. И Министерство образования и науки делает рассылку во все подведомственные учреждения, всегда работаем на опережение, если факт фальсификации установлен, – заключила Лариса Сулима. – Как только станет известна причина, и если это вирусная инфекция, то будут приняты меры – санобработка в школе».