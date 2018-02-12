Наставники конкурса «Лидеры России» выберут своих подопечных в течение двух недель

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Наставники всероссийского конкурса «Лидеры России» выберут своих подопечных в течение двух недель, рассказал ИА «Татар-информ» победитель конкурса из Татарстана Ильнар Гирфанов.

«Победители получают год работы с наставником, один миллион рублей на обучение. Выбор происходит взаимно, и сами конкурсанты выбирают, и наставники. В течение двух недель должны определить наставники», — сообщил Гирфанов агентству.

Окончательный выбор будет за наставниками проекта — в их числе представители государственных органов власти, топ-менеджеры крупных отечественных компаний, руководители общественных объединений. Среди них – Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Татарстан в финале конкурса «Лидеры России» представляли пять управленцев: юрист Ильнар Гирфанов, сотрудник К(П)ФУ Светлана Котенкова, региональный директор компании Александра Лебедева, тренинг-менеджер Марина Сафонова и директор гипермаркета Сергей Хрущев.