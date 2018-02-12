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Происшествия

В Японии из-за снегопадов погибли семь человек и 64 пострадали

12 февраля 2018, 12:37

Большинство жертв стихии – жители префектуры Фукуи.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Японии из-за снегопадов погибли семь человек, еще 64 человека получили различные травмы, сообщает «RT на русском».

По данным агентства, большинство жертв – жители префектуры Фукуи. Так, трое погибли от отравления газом в авто после того, как выхлопную трубу забил снег. Один человек сорвался, счищая с крыши снег, еще одного обнаружили мертвым в снегоуборочной машине.

Двое других погибших – из префектур Ниигата и Фукуока.

В Японии сильные снегопады идут уже вторую неделю. За это время на побережье Японского моря выпало больше месячной нормы осадков.


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