В Японии из-за снегопадов погибли семь человек и 64 пострадали

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Японии из-за снегопадов погибли семь человек, еще 64 человека получили различные травмы, сообщает «RT на русском».

По данным агентства, большинство жертв – жители префектуры Фукуи. Так, трое погибли от отравления газом в авто после того, как выхлопную трубу забил снег. Один человек сорвался, счищая с крыши снег, еще одного обнаружили мертвым в снегоуборочной машине.

Двое других погибших – из префектур Ниигата и Фукуока.

В Японии сильные снегопады идут уже вторую неделю. За это время на побережье Японского моря выпало больше месячной нормы осадков.