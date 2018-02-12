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Hi-Tech

Apple продал около 18 млн «умных» часов

12 февраля 2018, 17:06

Американская корпорация реализовала в 2017 году почти на 50 процентов больше «умных» часов, чем в 2016-м.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). За прошлый год американской корпорации Apple удалось продать порядка 18 млн «умных» часов Apple Watch, сообщают «Открытые системы».

Компания не афиширует информацию об объемах продаж наручных гаджетов. По данным аналитиков Canalys, в прошлом году Apple реализовали на 56 процентов больше Apple Watch, чем в 2016 году. Почти половина продаж пришлась на последнюю четверть года. Порядка 9 млн единиц из общего числа составляет модель Apple Watch Series 3.

Особой популярностью пользовались часы, которые поддерживают LTE. Их потенциал удалось раскрыть в США, Японии и Австралии, но не получилось в Великобритании, Германии и Франции. Аналитики называют Apple лидером рынка, хотя в новых моделях Apple Watch не было серьезных инноваций или оригинальных особенностей типа круглых экранов.


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