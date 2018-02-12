В Челнах назвали имена самых активных борцов с незаконной продажей алкоголя и табака

(Набережные Челны, 12 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах на деловом понедельнике назвали активистов, на чьем счету больше всего жалоб на незаконную продажу алкоголя и табака.

Как сообщила руководитель аппарата мэрии Авторада Гульнур Ахметова, в прошлом году произошло увеличение числа обращений граждан по вопросам торговли и потребительских услуг. Рост жалоб составил 30,5 процента: с 272 обращений в 2016 году до 355 жалоб – в 2017-м.

Больше всего поступило обращений от челнинцев Михаила Миронова и Сергея Изотова, которые вместе в прошлом году отправили 218 писем с указанием торговых точек, где велась незаконная круглосуточная торговля алкоголем и табаком, а также нелицензированная продажа спиртного и сигарет. Отметим, Миронов и Изотов возглавляют благотворительный фонд «Люди Татарстана» и часто выступают на злободневные темы городской жизни.

По словам Ахметовой, в прошлом году в Челнах проведено 479 рейдов, в ходе которых выявлено 144 нарушения, в том числе 95 случаев продажи пива в неустановленное время, 41 факт продажи «фанфуриков». По итогам выявленных нарушений с двумя предпринимателями расторгнуты договоры аренды, еще трем арендаторам направлены уведомления о расторжении договоров. Демонтировано 12 нестационарных торговых объектов, где продавали жидкости «двойного назначения».