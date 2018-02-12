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В Татарстане компания оштрафована на полмиллиона рублей за попытку подкупить полицейского

12 февраля 2018, 16:11

Сотрудник ООО «Участок ремонта и жилья» предложил полицейскому взятку, чтобы избежать административной ответственности.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Ютазинском районе республики за попытку подкупить полицейского строительная компания оштрафована на полмиллиона рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что сотрудник ООО «Участок ремонта и жилья» в прошлом году предложил полицейскому взятку за то, чтобы он не составлял протокол о незаконном привлечении на работу иностранца.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении компании административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

 


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