В Татарстане компания оштрафована на полмиллиона рублей за попытку подкупить полицейского

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). В Ютазинском районе республики за попытку подкупить полицейского строительная компания оштрафована на полмиллиона рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что сотрудник ООО «Участок ремонта и жилья» в прошлом году предложил полицейскому взятку за то, чтобы он не составлял протокол о незаконном привлечении на работу иностранца.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении компании административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».