СМИ: новый компактный кроссовер «УАЗ» появится в 2022 году

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Ульяновский автомобильный завод хочет поставить на рынок новый компактный кроссовер «УАЗ» 3170 в 2022 году, сообщает портал CarsWeek.

Новинка получит силовой агрегат с мощностью порядка 150 — 170 лошадиных сил. В паре с мотором будет установлена механическая коробка передач или современный гидромеханический «автомат», работающие в паре с системой полного привода.

Ожидается, что в новом кроссовере будет до 6 подушек безопасности, панорамный люк, современная мультимедийно-навигационная система с интегрированной камерой заднего вида, дополнительные USB-розетки для задних пассажиров.

«УАЗ» 3170 станет конкурентом таких моделей, как Nissan Qashqai, Toyota RAV4 и KIA Sportage.