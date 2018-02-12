Все новости Татарстан Россия

В мире

СМИ: новый компактный кроссовер «УАЗ» появится в 2022 году

12 февраля 2018, 12:50

Ульяновский автомобильный завод собирается выпустить на рынок кроссовер с мощностью до 170 лошадиных сил.
УАЗ начал использовать новую линию испытательных тестов автомобилей
За ночное катание на «уазике» в Буинске будут судить двух подростков
Заволжский моторный завод обеспечит потребности "УАЗ" в рулевых тягах
Автопробег «Великий путь российской цивилизации» преследует несколько целей
Житель Грузии погиб в аварии в Рязанской области

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Ульяновский автомобильный завод хочет поставить на рынок новый компактный кроссовер «УАЗ» 3170 в 2022 году, сообщает портал CarsWeek.

Новинка получит силовой агрегат с мощностью порядка 150 — 170 лошадиных сил. В паре с мотором будет установлена механическая коробка передач или современный гидромеханический «автомат», работающие в паре с системой полного привода.

Ожидается, что в новом кроссовере будет до 6 подушек безопасности, панорамный люк, современная мультимедийно-навигационная система с интегрированной камерой заднего вида, дополнительные USB-розетки для задних пассажиров.

«УАЗ» 3170 станет конкурентом таких моделей, как Nissan Qashqai, Toyota RAV4 и KIA Sportage.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter