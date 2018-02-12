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Культура

Немецкая группа Kraftwerk посетила казанский филиал Музея соцбыта в Питере

12 февраля 2018, 12:40 , Фото: пресс-служба музея

Немецкая группа Kraftwerk посетила казанский филиал Музея соцбыта в Питере Фронтмен группы вспомнил свою молодость и подписал свои старинные джинсы, ставшие музейным экспонатом: «Kraftwerk – music non stop!!!»
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Музыканты легендарной немецкой группы Kraftwerk перед концертом в Санкт-Петербурге посетили Музей социалистического быта, сообщает пресс-служба музея.

Коллектив с интересом осмотрел экспозицию советских синтезаторов 70-х годов. Также большое внимание гостей привлекла выставка «Джинсы как культ». Они признались, что слышали о значимости этого предмета одежды для советского человека. Фронтмен группы Ральф Хюттер вспомнил свою молодость во времена хиппи и подписал свои старинные джинсы, ставшие тут же музейным экспонатом: «Kraftwerk – music non stop!!!»



Сотрудники музея предложили использовать на выступлении группы один из аналоговых советских синтезаторов. Ральф Хюттер с удовольствием согласился и после внимательного знакомства с ретротехникой выбрал синтезатор «Малыш» 1974 года.

Руководство музея приняло решение подарить музыкальный инструмент на 50-летний юбилей группы.

 


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