Немецкая группа Kraftwerk посетила казанский филиал Музея соцбыта в Питере

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Музыканты легендарной немецкой группы Kraftwerk перед концертом в Санкт-Петербурге посетили Музей социалистического быта, сообщает пресс-служба музея.



Коллектив с интересом осмотрел экспозицию советских синтезаторов 70-х годов. Также большое внимание гостей привлекла выставка «Джинсы как культ». Они признались, что слышали о значимости этого предмета одежды для советского человека. Фронтмен группы Ральф Хюттер вспомнил свою молодость во времена хиппи и подписал свои старинные джинсы, ставшие тут же музейным экспонатом: «Kraftwerk – music non stop!!!»





Сотрудники музея предложили использовать на выступлении группы один из аналоговых советских синтезаторов. Ральф Хюттер с удовольствием согласился и после внимательного знакомства с ретротехникой выбрал синтезатор «Малыш» 1974 года.



Руководство музея приняло решение подарить музыкальный инструмент на 50-летний юбилей группы.